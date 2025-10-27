Дрозденко направил в ЗакС кандидатуры на должности вице-губернаторов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес в Законодательное собрание представление о согласовании кандидатур для назначения на должности вице-губернаторов. Документ есть в распоряжении «Ъ-СПб».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В списке семь постов чиновников. Господин Дрозденко предлагает назначить Романа Маркова первым вице-губернатором — заместителем председателя правительства Ленобласти. Глава региона считает, что Александр Кялинин должен занять кресло вице-губернатора по социальным вопросам.

Олегу Милащенко отводится пост вице-губернатора — председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, Егору Мищерякову — вице-губернатора — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. Александр Дрозденко предлагает утвердить Дениса Седова на должность вице-губернатора по вопросам транспорта и топливно-энергетического комплекса, Евгения Барановского — вице-губернатором по вопросам строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Владимиру Цою отводится пост вице-губернатора — председателя комитета по сохранению культурного наследия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ЗакС Ленобласти 8 октября утвердил новую структуру регионального правительства.

Татьяна Титаева