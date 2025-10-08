ЗакС Ленобласти утвердил новую структуру регионального правительства

В среду, 8 октября, Законодательное собрание Ленинградской области приняло законопроект, изменяющий структуру правительства региона.

В состав кабинета, ранее включавшего зампредов правительства и вице-губернаторов, войдут первый вице-губернатор, а также вице-губернаторы по внутренней политике, экономическому развитию, безопасности, социальной сфере, транспорту и ТЭК, строительству и ЖКХ, культуре, агропромышленному и рыбохозяйственному комплексам. Их общее количество останется прежним — 12 человек.

За утверждение обновленной структуры проголосовали все 40 присутствовавших на заседании депутатов. Согласно действующему законодательству, персональный состав правительства должен быть внесен на рассмотрение парламента в течение 30 дней после вступления губернатора в должность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после инаугурации 25 сентября вновь переизбранный губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал изменение состава правительства региона более чем на 30%.

Артемий Чулков