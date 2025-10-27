В Ленобласти пиратская майнининг-ферма потратила электричества на 1 млрд рублей

В Ленинградской области сотрудники полиции остановили работу нелегальной майнинг-фермы, ущерб от действий которой оценивается в 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

В Приозерском районе сотрудники полиции провели обыски на железнодорожных станциях Громово и Луговая и обнаружили контейнеры с устройствами для добычи криптовалюты, рассказала госпожа Волк. По предварительным данным, в сговоре с майнерами состояли должностные лица регионального подразделения транспортной компании. Ирина Волк уточнила, что злоумышленники воспользовались служебным положением и предоставили разрешения на установку оборудования для майнинга на территории двух тяговых подстанций. В итоге было похищено более 80 млн кВт электроэнергии. Уголовное дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Совместно с сотрудниками Росгвардии полицейские задержали шестерых подозреваемых. У них изъяли компьютеры, флешки, телефоны, кредитные карты, документы и денежные средства в сумме более 7 млн руб., а также оборудование для майнинга.

