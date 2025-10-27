Удмуртия вышла на 4 место по объему производства молока в стране

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что за девять месяцев 2025 года регион произвел 870 тыс. т молока, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это позволило Удмуртии подняться на четвертую строчку в рейтинге самых молочных регионов России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пятерке лидеров по производству молока также находятся Татарстан, Краснодарский край, Башкортостан и Воронежская область. Основные направления повышения объемов производства включают генетическую работу по продуктивности дойного стада и модернизацию животноводческих объектов.

В этом году в республике запущено 18 новых и реконструированных ферм, включая роботизированные. Племпоголовье в Удмуртии составляет 106,5 тыс. голов КРС, в том числе 41,5 тыс. коров, с средним удоем 7,3 тыс. кг за девять месяцев.

Напомним, 6,6 тыс. т молочной продукции вывезли из Удмуртии в Китай, Египет, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан и Бангладеш с начала года. Это в 1,3 раза больше, чем годом ранее.

Анастасия Лопатина