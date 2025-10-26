Вывоз молочной продукции из Удмуртии за границу вырос в 1,3 раза с начала года

6,6 тыс. т молочной продукции вывезли из Удмуртии в Китай, Египет, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан и Бангладеш с начала года. Это в 1,3 раза больше, чем годом ранее, сообщили в управлении Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

23 октября специалисты управления проверили поставку 119 т сухой молочной сыворотки и ультрапастеризованного молока в Китай. Исследования показали, что продукция безопасна и соответствует требованиям второй стороны. Экспортер получил разрешение на вывоз.

Напомним, в январе—сентябре в Удмуртии произвели 873,5 тыс. т молока, что на 6,2% больше, чем годом ранее. По словам председателя правительства республики Романа Ефимова, регион находится в топе субъектов РФ по надою.