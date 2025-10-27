ЦБ выпустит золотую монету «Георгий Победоносец»

Центробанк (ЦБ) 28 октября выпустит в обращение золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 10 тыс. руб. Тираж монеты — до 0,1 тыс. штук, сообщила пресс-служба ЦБ.

Монета диаметром 10 см с лицевой и оборотной сторон имеет выступающий кант, ее боковая поверхность рифленая. Масса драгоценного металла в чистоте — 1000 г, проба — 999.

На оборотной стороне монеты изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея. На лицевой стороне расположен герб Российской Федерации, указаны номинал и год выпуска, а также проба, порядковый номер, масса драгоценного металла и товарный знак монетного двора.

6 октября ЦБ ввел в оборот новую памятную монету номиналом 10 руб. из серии «Человек труда». Монета посвящена работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.