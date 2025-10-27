Дело экс-депутата красноярского заксобрания Глискова дошло до кассационного суда

В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) поступила жалоба защиты на приговор бывшему красноярскому парламентарию Александру Глискову по делу о коррупции. Дата слушаний пока не назначена.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Глисков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приговор Александру Глискову Центральный райсуд вынес 2 октября прошлого года. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы) и приговорили к 10 годам строгого режима и штрафу 10 млн руб. Как указывается в материалах уголовного дела, депутат через посредника требовал у заместителя руководителя дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО» (находится в собственности региона) Самеда Юсубова взятку в 5 млн руб., обещая ему покровительство и помощь в сохранении занимаемой должности. Александр Глисков, по версии следствия, получил через посредника только первый транш взятки в 1 млн руб.

Защита оспорила приговор, но безуспешно. В мае 2025 года коллегия Красноярского краевого суда подтвердила законность решения суда первой инстанции, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу защиты.

В июле того же года заксобрание края досрочно прекратило депутатские полномочия Александра Глискова. Отбывать наказание его отправили в ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

