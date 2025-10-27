Бастрыкину доложат о ДТП с автобусом, в котором ехали дети из Тюмени в Пышму

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Свердловской области, передает Следком. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 и ст. 238 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, 36 пассажиров, в том числе 10 детей, ездили в цирк в Тюмени и направлялись в поселок Пышма (Свердловская область). Авария произошла 25 октября около 18:00 в Тугулымском районе на 270 км дороги Екатеринбург — Тюмень. По предварительным данным, 71-летний водитель автобуса Hyundai, ехавший в сторону Екатеринбурга, двигался с небезопасной скоростью и не выдержал достаточную дистанцию до транспорта, который остановился на светофоре из-за дорожных работ. Из-за этого автобус въехал в стоящий грузовик MAN, за рулем которого был 58-летний водитель.

В результате ДТП пострадала 40-летняя пассажирка автобуса — ее с травмой бедра госпитализировали в больницу в Тюмени. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Автоинспекторы установили, что водитель автобуса имеет стаж вождения 51 год, водитель грузового автомобиля — 40 лет. В момент аварии оба были трезвы.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту ДТП с участием двух автобусов в Екатеринбурге на ул. Селькоровская. На осмотр к медикам отправили 14 человек.

Ирина Пичурина