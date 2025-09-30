Бастрыкин затребовал доклад по делу о столкновении автобусов в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту ДТП с участием двух автобусов в Екатеринбурге, в котором пострадали пассажиры, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, накануне на ул. Селькоровская столкнулись два автобуса, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем одного из автобусов. На осмотр к медикам отправили 14 человек.

Ирина Пичурина