На Дону РЖДстрой выставил на торги 1600 уличных светильников за 215 млн рублей

АО «РЖДстрой» выставило на торги крупную партию уличных фонарей в Батайске Ростовской области. На аукционе будет продано более 1,6 тыс. современных светильников общей стоимостью около 215 млн руб. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на пресс-службу электронной площадки «РТС-тендер».

По информации ведомства, имущество разделено на несколько лотов. Самый дорогой из них включает 907 светодиодных фонарей TESLED — управляемые устройства со стандартом NEMA, которые можно интегрировать в систему умного города. Стоимость одного такого светильника составляет 148 тыс. руб., всего лота — свыше 161 млн руб.

Также на продажу выставлены 356 светильников ОПСД по 52 тыс. руб. за единицу, 226 моделей ДО-01 и 124 фонаря ДО-08. Самый маленький лот из четырех специфичных устройств оценили в 528 тыс. руб.

Все оборудование находится на складе в Стадионном переулке. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 ноября 2025 года. Аукцион состоится 7 ноября.

Валентина Любашенко