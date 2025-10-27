Удмуртия заняла 2-е место в ПФО по вводу жилья в эксплуатацию в январе-сентябре

Показатель ввода жилья в эксплуатацию на 1 тыс. жителей в Удмуртии составил 727 кв. м. в январе-мае, сообщает пресс-служба Удмуртстата. По этому значению республика заняла 2-е место в ПФО, уступив Татарстану в значении на 16 кв. м. На третьем месте по вводу жилья оказалась Чувашия с показателем 542,2 кв. м.

Напомним, до конца года в регионе планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,16 млн кв. м, что «немного меньше», чем годом ранее, когда ввод жилья в республике составил 1,4 млн «квадратов». Следовательно, год к году спад составит около 17%.

Анастасия Лопатина