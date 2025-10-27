Трамп может подписать сделку по TikTok до конца октября

Президент США Дональд Трамп может подписать окончательное соглашение по TikTok 30 октября. Он сообщил, что получил «предварительное одобрение» от председателя КНР Си Цзиньпина. Такие заявления, как передает Reuters, господин Трамп сделал журналистам на борту самолета по пути в Японию.

25 сентября Дональд Трамп подписал указ, согласно которому работа TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса. В новой структуре основную долю и контроль будут иметь американские юридические и физические лица.

Китайская компания ByteDance получит долю менее 20%, а остальная часть будет принадлежать неуточненным инвесторам. Управление компанией возьмет на себя новый совет директоров, который будет следовать правилам, обеспечивающим защиту информации американцев и безопасность США. Стоимость новой компании составит около $14 млрд.

