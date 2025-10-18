Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Свердловской области предупредили о фейках о приостановке работы АЗС

Антитеррористическая комиссия Свердловской области через telegram-канал «Антитеррор-Урал» предупредила, что информация о приостановке деятельности автозаправочных станций в регионе является фейком.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Поводом стало распространение в соцсетях фиктивного постановления правительства Свердловской области, в котором говорится о временной приостановке розничной продажи нефтепродуктов на АЗС, за исключением тех, которые входят в «Роснефть», ЛУКОЙЛ или «Газпром нефть».

«Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Помните, что за распространение фейков установлена уголовная и административная ответственность»,— говорится в сообщении «Антитеррор-Урал».

Ранее власти Свердловской области опровергали информацию о нехватке топлива в регионе.

Алексей Буров

