Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Азат Бадранов покинул администрацию главы Башкирии

Первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Азат Бадранов назначен исполняющим обязанности ректора Башкирской академии государственной службы и управления, сообщил глава региона Радий Хабиров в начале еженедельного оперативного совещания правительства. В свою очередь, теперь уже бывший руководитель вуза Данияр Абдрахманов стал помощником главы республики.

Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев и Азат Бадранов

Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев и Азат Бадранов

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев и Азат Бадранов

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

«Я скрывать не буду, Данияр Мавлиярович (Абдрахманов) займет должность заместителя главы администрации по политической работе»,— признался господин Хабиров, анонсируя его назначение на бывшее место Азата Бадранова.

В ноябре прошлого года господин Бадранов стал исполняющим обязанности руководителя администрации главы, но в середине августа на эту должность перешел Искандер Ахметвалеев.

В конце августа источники «Ъ-Уфа» сообщили о грядущем отпуске Азата Бадранова с возможным последующим увольнением, после которого чиновник якобы планировал заняться научной деятельностью. В сентябре его вывели из составов профильных комиссий при главе республики.

Идэль Гумеров