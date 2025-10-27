Азат Бадранов покинул администрацию главы Башкирии

Первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Азат Бадранов назначен исполняющим обязанности ректора Башкирской академии государственной службы и управления, сообщил глава региона Радий Хабиров в начале еженедельного оперативного совещания правительства. В свою очередь, теперь уже бывший руководитель вуза Данияр Абдрахманов стал помощником главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев и Азат Бадранов

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев и Азат Бадранов

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

«Я скрывать не буду, Данияр Мавлиярович (Абдрахманов) займет должность заместителя главы администрации по политической работе»,— признался господин Хабиров, анонсируя его назначение на бывшее место Азата Бадранова.

В ноябре прошлого года господин Бадранов стал исполняющим обязанности руководителя администрации главы, но в середине августа на эту должность перешел Искандер Ахметвалеев.

В конце августа источники «Ъ-Уфа» сообщили о грядущем отпуске Азата Бадранова с возможным последующим увольнением, после которого чиновник якобы планировал заняться научной деятельностью. В сентябре его вывели из составов профильных комиссий при главе республики.

Идэль Гумеров