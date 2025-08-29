Как стало известно «Ъ-Уфа», первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Азат Бадранов уходит в отпуск. По словам информированных собеседников «Ъ-Уфа», не исключено, что отпуск может быть с последующим увольнением. В дальнейшем господин Бадранов якобы намерен заняться научной деятельностью, сообщили собеседники, знакомые с ситуацией.

Фото: Ксения Федорова Первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Азат Бадранов

Азат Бадранов подтвердил «Ъ-Уфа» только предстоящий отпуск.

Азат Бадранов был назначен заместителем руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике в апреле 2024 года. До этого он занимал должности вице-премьера, первого вице-премьера правительства Башкирии. Участвовал в СВО.

В ноябре прошлого года господин Бадранов стал исполняющим обязанности руководителя администрации главы республики, но около трех недель назад эту должность получил другой заместитель руководителя ведомства — Искандер Ахметвалеев.

Олег Вахитов