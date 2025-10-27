Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 10:18

В Таганроге пешеход погиб после наезда мотоцикла

В Таганроге на улице Свободы, 22, накануне ночью, 26 октября, пешеход скончался после наезда мотоцикла. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По предварительным данным, 23-летний мотоциклист SUZUKI столкнулся с 53-летним пешеходом, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи, водителя мотоцикла госпитализировали. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Константин Соловьев

