Открытие логокомплекса для кондитерской фабрики в Ростове отложили на 2026 год

Индивидуальный предприниматель перенес запуск логистического комплекса в Ростове-на-Дону с конца 2025 года на 2026-й. Инвестиции в проект составляют 650 млн руб. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, в настоящее время инвестор возвел несущие конструкции, кровлю и выполнил остекление объекта. Начаты работы по обустройству вентиляции и благоустройству территории.

«Инвестиционным проектом предусмотрено строительство логистически-складского комплекса площадью 7,2 тыс. кв. м для обеспечения развития производства кондитерских изделий (сахарного печения и вафли) на основе совершенствования складской и ремонтной базы. Общий объем инвестиций составляет 650 млн руб.»,— прокомментировали в мэрии.

Валентина Любашенко