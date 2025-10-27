В Родионово-Несветайском районе восстановили участок для сельхозработ

В Родионово-Несветайском районе обнаружили захламленный земельный участок сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что площадь очага свалки составляла 300 кв. м. Собственнику – физическому лицу – выдали предписание о приведении участка в состояние, пригодное для использования в предназначенных целях. В рамках повторного выездного обследования специалисты надзорного ведомства подтвердили, что собственник устранил нарушения: земли привели в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства.

Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе Россельхознадзора, за девять месяцев 2025 года на Дону выявили 46 свалок на сельскохозяйственных землях на общей площади в 23,7 га. За этот же период в регионе ликвидировали 19 свалок на 1,7 га.

Константин Соловьев