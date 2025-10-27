При пожаре в квартире на Родонитовой в Екатеринбурге погиб ребенок

В Екатеринбурге следователи устанавливают обстоятельства пожара в квартире на улице Родонитовая, в котором погиб шестилетний мальчик, несколько человек получили травмы, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Пожар произошел днем 26 октября.

По предварительным данным, в момент пожара в квартире находились пятеро: 29-летняя жительница, сын и три младшие дочери, которые родились в 2019-2024 годах. Предварительно установлено, что сын погиб от отравления продуктами горения. Остальные жильцы были госпитализированы. Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с источником открытого огня — зажигалкой или спичками. Более точные причины возгорания устанавливаются на пожарно-технической и судебно-медицинской экспертизах. По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что хозяйка жилища стоит на учете. «Мать ребятишек в момент, когда произошел пожар, мыла в ванной комнате двух малышей. Старшие находились в комнате и играли. Когда женщина вышла из ванной, увидела пламя»,— рассказал он.

По информации МЧС Свердловской области, на 10 кв. м квартиры на шестом этаже 16-этажного дома были повреждены внутренняя отделка и домашнее имущество. Пожарные с помощью спасустройств по лестницам спасли трех человек, в том числе одного ребенка, самостоятельно эвакуировались шесть человек. В тушении участвовали шесть единиц техники, 17 человек личного состава.

Напомним, в сентябре по факту гибели трех детей при пожаре в деревне Златогорова в Свердловской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ирина Пичурина