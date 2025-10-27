Депутаты предложили расширить льготы при пользовании платными парковками

Группа депутатов Ярославской областной думы разработала поправки к проекту закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с пользованием платными парковками». Проект документа, внесенного в думу, имеется в редакции «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разметка платной парковки в Ярославле

Фото: Зоя Голицына Разметка платной парковки в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

Депутаты хотят расширить льготы для ряда категорий. В частности, они предлагают разрешить резидентам парковочной зоны при покупке разрешения парковаться на всей ее территории, а не только в своем квартале. Время бесплатной ночной парковки резидентов они хотят увеличить на 4 часа — с 18:00 до 10:00 (сейчас в проекте закона — с 20:00 до 08:00).

В число льготных категорий депутаты предложили включить сотрудников учреждений образования, медицины, культуры, социальной поддержки и спорта, чьи учреждения находятся в зоне платной парковки.

Также авторы проекта предлагают уже в законе определить характер льгот для льготных категорий (в базовом проекте это регулируется постановлением правительства области). В частности, предложено сделать парковку бесплатной для многодетных семей.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что платные парковки должны заработать в центре Ярославля в декабре, а затем и в других городах области. Проект закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с пользованием платными парковками» внес губернатор Михаил Евраев. Профильный комитет поддержал его в первом чтении, однако депутаты приняли решение разработать собственные поправки к документу.

Антон Голицын