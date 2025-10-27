Экс-полицейскому из дела редактора Ura.ru продлили домашний арест

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил домашний арест экс-полицейскому Андрею Карпову на четыре месяца — до 13 февраля 2026 года.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

По версии обвинения, когда Андрей Карпов занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, то получал деньги от своего племянника Дениса Аллаярова, работающего редактором агентства Ura.ru, за оперативные сводки, необходимые для написания эксклюзивных новостей. Якобы журналист передал Андрею Карпову 120 тыс. руб.

Верх-Исетский райсуд 23 октября начал рассматривать по существу уголовное дело Дениса Аллаярова, которому вменяется по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). На суде журналисту продлили арест до 13 апреля 2026 года. Денис Аллаяров с обвинением не согласен и настаивает, что передавал через родственника деньги для бабушки.

Рассмотрение уголовного дела Андрея Карпова по существу назначено на 5 ноября.

Артем Путилов