Предприятие в Батайске заподозрили в нелогичных объемах производства мяса

В Батайске специалисты Россельхознадзора выявили предприятие, которое производило мясную продукцию из нелогичного объема сырья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Так, уполномоченные лица оформили документ с физически невозможными показателями: из 223 кг сырья на предприятии изготовили отруб говядины весом в 232 кг.

«Таким образом, нарушены правила организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме (приказ Минсельхоза России № 862). Кроме того, нарушена прослеживаемость продукции», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Субъекту направили уведомление о нарушениях, юридическому лицу объявили предостережение, а записи журналов на продукцию аннулировали.

Константин Соловьев