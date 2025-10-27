В Таганроге возбудили дело о краже денег с утерянной банковской карты

Жительница Таганрога может получить до шести лет лишения свободы за то, что нашла чужую банковскую карту и расплатилась ею в магазинах вместо того, чтобы вернуть владелице или сообщить в полицию. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, пожилая горожанка потеряла платежное средство и обратилась в

правоохранительные органы после того, как получила уведомление о блокировке операции.

Сотрудники уголовного розыска проверили торговые точки, где совершались покупки по карте, и опросили возможных свидетелей. В результате оперативных мероприятий установили и задержали женщину, которая нашла карту и воспользовалась ею для личной выгоды.

Следственное подразделение УМВД России по Таганрогу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ (Кража). Санкция этой части статьи предусматривает возможность лишения свободы на срок до шести лет.

Следственные мероприятия будут продолжены.

