В Ростовской области зарегистрировались 62 тысячи самозанятых в 2025 году

С начала 2025 года количество самозанятых в Ростовской области увеличилось на 17% и достигло 427,7 тыс. человек. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на в УФНС по Ростовской области.

По информации ведомства, 91% плательщиков оказывают услуги физическим лицам и лишь 9% — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Самыми популярными направлениями деятельности стали маникюр и педикюр, строительные и ремонтные работы, перевозка пассажиров, реализация самостоятельно произведенных товаров, информационные услуги, включая маркетинг и рекламу.

Возрастная структура соответствует общероссийским тенденциям. Более половины плательщиков налога на профессиональный доход моложе 35 лет, около 40% — среднего возраста, а старше 55 лет — примерно 6%.

«Специальный налоговый режим введен в 2019 году и сначала действовал в четырех пилотных регионах, теперь применяется по всей России. Зарегистрироваться можно через мобильное приложение «Мой налог», программы банков-партнеров или портал госуслуг»,— говорится в сообщении.

Эксперты пояснили: «Более 38% доходов регистрируется через программы партнеров без использования приложения «Мой налог». Плательщики могут в привычных сервисах отражать доходы, платить налоги и формировать справки».

Валентина Любашенко