В ДТП с грузовиками в Приангарье сгорели пять автомобилей и погиб человек

Госавтоинспекция Иркутской области уточнила информацию о крупном ДТП, произошедшем на 1325-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Столкнулись восемь автомобилей, в том числе семь большегрузов. Пять транспортных средств были уничтожены в результате возникшего пожара.

В ДТП погиб один водитель, еще один получил травмы. Движение по трассе по-прежнему перекрыто, организован объезд через поселок Камышет.

По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, последствия ДТП ликвидируют 19 специалистов и восемь единиц техники.

Влад Никифоров