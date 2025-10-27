В Приангарье из-за крупного ДТП перекрыли федеральную трассу

В Нижнеудинском районе Иркутской области на 1325 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло крупное ДТП. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, столкнулись три большегруза и несколько легковых автомобилей. Трасса полностью перекрыта, «машины охвачены огнем».

Авария произошла около 8 утра (3:00 мск). Количество погибших и пострадавших в ДТП пока остается неизвестным. Организован временный объезд через близлежащий поселок Камышет.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии.

