Средний ежемесячный доход курьеров в Татарстане составляет от 40 до 45 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования платформы «Консоль».

В среднем курьеры в Татарстане зарабатывают до 45 тысяч рублей в месяц

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За год число активных исполнителей в Татарстане увеличилось более чем в 3,5 раза. Рост рынка в республике связан с развитием электронной коммерции, расширением сетей экспресс-доставки и активным участием самозанятых граждан.

В целом по России средний доход курьеров составляет 48,3 тыс. руб. в месяц. Среди лидеров по оплате работы курьеров — Москва и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что одними из самых высокооплачиваемых вакансий в Татарстане являются директор по производству (160 тыс. руб.), врач-ортодонт (152,5 тыс. руб.) и инженер по проектно-сметной работе (150 тыс. руб.).

Анна Кайдалова