Минобороны предъявило иск к экс-замглавы ФГАУ «Оборонлес» в 1,3 млрд рублей

Минобороны России подало гражданский иск к бывшему замгендиректора ФГАУ «Оборонлес» Алексею Куприянову. Соответчиками указаны бывший глава департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны Дмитрий Куракин, экс-заместитель господина Куракина Владислав Холодков и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ан.

«ФГАУ "Оборонлес" недополучено 1,22 млрд руб. за 783 тыс. кубометров древесины с Нижнеудинского военного лесничества, а также 59 млн руб. за 71 тыс. кубометров древесины с Шелеховского военного лесничества»,— сказано в исковых документах, с которыми ознакомился ТАСС. Минобороны также просит конфисковать арестованные счета господина Куприянова, его квартиру в Москве, зарегистрированный на его мать участок в Красногорске, автомобиль. Бывший чиновник находится в международном розыске с конца 2020 года.

Согласно материалам дела, Дмитрий Куракин и Алексей Куприянов входили в организованную группу, в которой состоял в том числе бывший замглавы ДИО Минобороны Даниил Суханов. С 2014 по 2017 год они получили от предпринимателя Евгения Бакурова взятку и имущество за незаконную вырубку лесов, считает следствие. Вырубка, как следует из материалов дела, осуществлялась Максимом Аном, а Владислав Холодков занимался реализацией древесины.

