«Донэнерго» отключит свет в десятках районов Ростова-на-Дону 27-28 октября

АО «Донэнерго» предупредило жителей Ростова-на-Дону о массовых отключениях электричества 27 и 28 октября в связи с проведением технических работ на электросетях. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

По опубликованным сведениям, 27 октября с 9:00 до 17:00 электричество отключат на ул. Шолохова (дома 123-161), ул. Новомосковская (1-17, 2-34), ул. Полторацкого (25-67, 10-56), ул. Просвещения (1-3, 2-20), ул. Черевичкина (15-83), ул. Ереванская (28-44, 47), ул. 34-я Линия (1-15, 2-24), ул. 36-я Линия (1-23, 2-30), ул. 38-я Линия (1-29, 2-20), ул. 40-я Линия (2-30, 3), ул. Шатурская (23-55, 18-42),ул. Волгостроевская (1-35, 2-42), ул. Кржижановского (77-115, 96-130), ул. Гельца (1-19, 2-16), ул. Марины Расковой (1-11, 2-14), ул. Герцена (87-135), ул. Якуба Колоса (1-7, 2-8), ул. Владиленская (дом 223), а также на улицах Астероидная, Вселенная, Осевая, Кюри, Межзвездный, Коперника, Экскаваторная, Млечного Пути, Андромеды и Гелиоса.

28 октября с 9:00 до 16:00 подачу электроэнергии ограничат на пр. Стачки (дома 182/1, 180/1, 182/2, 182, 180/12) и ул. Тружеников (8, 10, 12).

В тот же день с 09:00 до 18:00 электричество отключат на ул. Межевая (82-158, 87-133), пер. Ярославский (18, 20, 22, 21-25), ул. Буревестник (10-12), пр. Ставского (39, 42, 44) и ул. Профсоюзная (д. 122).

С 9:00 до 17:00 28 октября отключения будут произведены на улицах Малюгиной (85-125, 70-100, 127/90), Филимоновская (65-91, 40-66), Варфоломеева (130-172), пер. Халтуринский (103), Гвардейский (41, 26-40), Доломановский (61-73, 70-80), Братский (79-81, 96-98), на улицах Страна Советов (16-38), Солидарности (131-221, 116-208), Детская (182-196, 207-221), Владиленская (201-243, 136-170), Шатурская (103-129, 84-94), Кржижановского (141-191, 168-216), пер. Новокубанский (3-51, 10-76) и Молочный (5-69, 10-62).

Валентина Любашенко