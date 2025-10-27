Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице

Полина Лурье обжаловала в кассационном суде решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные суда. Когда была зарегистрирована жалоба и назначена ли дата ее рассмотрения, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Лариса Долина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Певица Лариса Долина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По делу о похищении квартиры и денег у Ларисы Долиной проходят четыре человека. По версии следствия, с апреля по июль 2024 года фигуранты похитили у певицы 175,1 млн руб. Также они лишили ее прав на квартиру рыночной стоимостью 138 млн руб. С учетом банковских комиссий, ущерб превысил 317 млн руб. Квартиру успела купить Полина Лурье, но госпожа Долина через суд вернула права на собственность. Первую жалобу госпожи Лурье суд отклонил.