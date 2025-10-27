Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице

Полина Лурье обжаловала в кассационном суде решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные суда. Когда была зарегистрирована жалоба и назначена ли дата ее рассмотрения, не уточняется.

Певица Лариса Долина

Певица Лариса Долина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Певица Лариса Долина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По делу о похищении квартиры и денег у Ларисы Долиной проходят четыре человека. По версии следствия, с апреля по июль 2024 года фигуранты похитили у певицы 175,1 млн руб. Также они лишили ее прав на квартиру рыночной стоимостью 138 млн руб. С учетом банковских комиссий, ущерб превысил 317 млн руб. Квартиру успела купить Полина Лурье, но госпожа Долина через суд вернула права на собственность. Первую жалобу госпожи Лурье суд отклонил.

Новости компаний Все