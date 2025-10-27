Кафе «Поль Бейкери» в Екатеринбурге закрыли за нарушение санитарных норм

Судебные приставы исполнили решение суда о приостановке работы кафе-пекарни «Поль Бейкери» в Екатеринбурге на три месяца. Заведение на улице Айвазовского, 52, нарушило санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Основное нарушение связано с отсутствием системы ХАССП (система управления качеством, применяемая в пищевом производстве и общественном питании). Ленинский районный суд решил, что предприниматель мог соблюдать законодательство, но не принял всех необходимых мер. Судебные приставы опечатали двери и оборудование. Должник предупрежден об ответственности за возможное незаконное возобновление работы.

Ранее в Екатеринбурге приставы по решению суда на 30 дней приостановили работу суши-бара и пиццерии «Сушкоф и Пицца» на ул. Орджоникидзе, 3. Это было сделано после выявления у посетителя инфекционного заболевания.

Ирина Пичурина