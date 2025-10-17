Казань вошла в число городов с самой дорогой посуточной арендой жилья на ноябрьские праздники. Средняя стоимость аренды в столице Татарстана составила 4 690 руб. за сутки, что на 17% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на аналитику сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год стоимость посуточной аренды в Казани выросла на 17%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ За год стоимость посуточной аренды в Казани выросла на 17%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Рост цен связан с увеличением туристического потока и высоким спросом на жилье в праздничные дни. Казань традиционно входит в число самых популярных направлений внутреннего туризма в России, особенно в осенне-зимний период.

В целом по стране средняя стоимость аренды жилья на ноябрьские праздники выросла на 15%, до 4 485 руб. за ночь. Самая дорогая аренда зафиксирована в Нижнем Новгороде (5 575 руб.), Москве (5 420 руб.) и Ярославле (4 920 руб.).

Ранее сообщалось, что в сентябре этого года в Казани количество доступных для бронирования квартир увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анна Кайдалова