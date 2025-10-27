В центре Ростова-на-Дону начнут действовать дополнительные платные парковочные места

С 27 октября в Ростове-на-Дону вводятся дополнительные платные парковки. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.

По информации ведомства, дополнительные участки охватят улицы Катаева, Черепахина и Шаумяна. Стоянка на этих местах станет платной для всех водителей, за исключением владельцев резидентных разрешений.

«На ул. Катаева платная зона появится на нечетной стороне от пр. Буденновского до пер. Островского. На ул. Черепахина оплату нужно будет вносить на четной стороне участка от пер. Островского до пр. Буденновского. Ул. Шаумяна получит платные места на нечетной стороне от пер. Братский до пр. Буденновского и на четной стороне от пер. Газетный до пр. Ворошиловского»,— уточняется в сообщении.

Городские власти рекомендуют жителям, зарегистрированным в зоне введения платных парковок, обратиться в Сервисный центр ООО «Ростовское парковочное пространство» на ул. Большая Садовая, 150, для оформления резидентного разрешения. Этот документ позволит ставить автомобили в пределах кадастрового квартала бесплатно.

