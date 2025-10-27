Более 187 тыс. саженцев деревьев высадили в Свердловской области

В Свердловской области прошла всероссийская акция «Сохраним лес», в которой приняли участие сотни волонтеров, студентов, представителей власти и бизнеса. В рамках мероприятия было высажено более 187 тыс. саженцев деревьев на 24 площадках региона, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Были высажены ели и сосны — хвойные породы исторически формируют основу лесного фонда региона. За ростом саженцев будут следить сотрудники лесничеств. Все мероприятия по лесовосстановлению проходят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Акция «Сохраним лес» ежегодно ставит цель высадить в России 70 млн деревьев. В 2025 году центральной площадкой на Среднем Урале стал Заречный муниципальный округ, где около 150 участников высадили 5,6 тыс. сеянцев из лесопитомников и от арендаторов лесных участков.

Напомним, в Свердловской области до конца 2025 года планируют восстановить 18 тыс. га леса — всего в этом году будет восстановлено 32 тыс. га массива.

Ирина Пичурина