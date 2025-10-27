«РИА Новости»: ЕС усилит контроль за турецкими банками из-за санкций против РФ

Турецкие банки, сотрудничающие с Россией, могут оказаться под давлением со стороны Евросоюза (ЕС) из-за 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в финансовом секторе Турции. По словам собеседника издания, Брюссель планирует усилить контроль над финансовыми транзакциями.

Как пояснил источник, Брюссель хочет перекрыть не только прямые финансовые каналы России, но и «серые маршруты» через третьи страны. «Турецким бизнес-кругам стоит быть готовыми к росту комплаенс-рисков и дополнительным проверкам»,— добавил источник.

ЕС 23 октября принял 19-й пакет санкций против России. Он направлен на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансового сдерживания и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны.

