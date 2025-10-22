Суд на Урале приговорил иностранца к 9 годам колонии за организацию наркобизнеса

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил иностранного гражданина к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию наркобизнеса на территории Свердловской области, сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперативная съемка Фото: оперативная съемка

Фигуранта дела признали виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что осужденный целенаправленно прибыл в Россию для сбыта наркотиков путем тайниковых закладок на Урале. При задержании сотрудники ФСБ изъяли у злоумышленника 1,8 кг наркотиков, в том числе пирролидиновалерофенон и наркотик группы MDMB.

Полина Бабинцева