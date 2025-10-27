Суд приостановил взыскание 444,6 млн рублей с донского экспортера

Экспортер сельскохозяйственной продукции из Ростовской области «Родные поля» оспаривает в суде доначисление таможенных платежей на 444,6 млн руб. Об этом сообщает ГАС «Правосудие».

Согласно опубликованным материалам, компания ведет спор с Ростовской и Новосибирской таможнями. По ходатайству предприятия суд принял обеспечительные меры: действие оспариваемых решений приостановлено, взыскивать спорные суммы запрещено до окончательного разбирательства.

Компания обосновала требования тем, что списание денег со счетов не позволит своевременно уплатить налоги и страховые взносы. Кроме того, предприятие не сможет выполнить обязательства перед контрагентами и выплатить зарплату сотрудникам.

По информации «СПАРК-Интерфакс», работа фирмы «Родные поля» была приостановлена в конце 2024 года в рамках судебного спора о национализации по иску Генпрокуратуры. В январе 2025 года предприятие по решению суда перешло в собственность «Росимущества». Апелляция оставила это решение в силе, кассационная жалоба будет рассмотрена в ноябре.

Валентина Любашенко