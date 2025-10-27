В Ростовской области открывается четырехмесячный сезон охоты на пушнину

В Ростовской области с 1 ноября официально начинается сезон охоты на определенные виды пушных животных. Промысел продлится до 28 февраля 2026 года включительно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации ведомства, в нынешнем сезоне разрешена добыча зайца-русака, лисицы, корсака и енотовидной собаки, которые традиционно встречаются в донских угодьях.

«Охотники обязаны строго соблюдать правила безопасности, применять разрешенные методы и оборудование, внимательно следить за соблюдением установленных норм. Нарушителей ожидают административные меры и значительные штрафы»,— отметили представители регионального правительства.

Валентина Любашенко