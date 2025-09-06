В центре Тюмени в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали

На перекрестке улиц Республики и Максима Горького в центре Тюмени произошло ДТП со смертельным исходом. По данным региональной Госавтоинспекции, там столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Hyundai Solaris

В результате аварии погиб пассажир «Лады Гранта», предположительно 25-летний житель Тюмени. Три человека получили тяжелые травмы: 23-летний водитель, 21-летняя пассажирка и еще один молодой человек, чья личность уточняется.

По словам начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александра Таратуты, авария произошла 5 сентября в 21:35. «По предварительным данным водитель "Лады Гранта" 2002 года рождения проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, где в это время с левого поворота двигался Hyundai Solaris. После удара "Лада Гранта" перевернулась на крышу»,— прокомментировал Александр Таратута.

Тюменская прокуратура организовала проверку.