На Дону аннулировали гражданство пяти человек из-за нарушений воинского учета

Пять жителей Ростовской области, получивших российское гражданство после 8 августа 2024 года, лишились его из-за неявки в военкомат в установленный двухнедельный срок. Об этом сообщило региональное управление МВД. Новые граждане обязаны встать на воинский учет в течение 14 дней после получения паспорта.

«Игнорирование этого требования автоматически влечет утрату гражданства, тогда как лица, получившие его ранее, несут только административную ответственность в виде штрафа»,— пояснила полковник полиции Светлана Тремасова.

Кроме того, в регионе работает реестр контролируемых лиц, созданный 5 февраля 2025 года. В него включены более шести тыс. иностранцев, проживающих в области с нарушением миграционных норм. Им запрещено менять адрес проживания, совершать сделки с недвижимостью и автомобилями, заключать браки, регистрировать предприятия и получать водительские права.

Валентина Любашенко