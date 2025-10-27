В Свердловской области сошел с путей грузовой электровоз, движение восстановлено

На станции Кушва в Свердловской области с путей сошел электровоз грузового поезда, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Инцидент произошел 26 октября в 21:44 на однопутном электрифицированном участке Выя — Кушва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Для ликвидации схода железнодорожники подняли восстановительный поезд. Движение восстановили в 23:34 — на тот момент на одном из путей продолжались работы, остальные были открыты. По данным МЧС Свердловской области, на станции произошел сход шести колесных пар локомотива поезда №3552 сообщением «ст. Благодать — ст. Смычка».

Пострадавшие отсутствуют. Почти на два часа задержался пригородный электропоезд №6857 Нижний Тагил — Нижняя Тура, а также на 15 минут два пассажирских поезда: №351 Екатеринбург — Приобье и №86 Серов — Москва.

Ранее Уральская транспортная прокуратура провела проверку по факту схода одного из вагонов грузового поезда, произошедшего 3 июля на перегоне Сабик — Кузино. В ходе проверки было установлено, что причиной инцидента стала неисправность железнодорожного пути.

Ирина Пичурина