На Урале из-за неисправности пути с рельсов сошел вагон грузового поезда

Уральская транспортная прокуратура провела проверку по факту схода одного из вагонов грузового поезда, произошедшего 3 июля на перегоне Сабик-Кузино Свердловской железной дороги, сообщили в ведомстве.

В ходе проверки установлено, что причиной инцидента стала неисправность железнодорожного пути, которая своевременно не была выявлена работниками предприятия. Транспортный прокурор направил представление об устранении нарушений начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры.

«По постановлению транспортного прокурора должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования), назначено наказание в виде штрафа»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что после вмешательства прокуратуры железнодорожный путь приведен в нормативное состояние.

Полина Бабинцева