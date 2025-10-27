«Ведомости»: труд мигрантов обошелся компаниям в 1,6 млрд рублей штрафов

Судами в России в первом полугодии наложено свыше 1,6 млрд руб. штрафов на компании за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности, а также за нарушение правил их занятости на торговых объектах и несоблюдение ограничений по отдельным видам деятельности. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде. Указанная сумма в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Всего в январе—июне по трем статьям КоАП (ст. 18.15, ст. 18.16, ст. 18.17) наказанию подверглись 9546 лиц, что в 1,3 раза больше прошлогоднего числа. В том числе привлечено к ответственности 5638 юрлиц (рост в 1,5 раза).

Размер штрафа для юрлиц могут достигать 1 млн руб. Дополнительно к этому деятельность компании может быть приостановлена на срок от 14 до 90 суток. По мнению экспертов издания, организации осознали риски, и в будущем следует ожидать снижения этих цифр.

В середине октября «Ъ» рассказал о содержании новой концепции государственной миграционной политики до 2030 года. Если с начала 20-х годов решались задачи по упрощению получения мигрантами патентов и других документов, то теперь ставятся цели увеличения числа мигрантов, разделяющих традиционные ценности, противодействия этническим анклавам, перехода к целевому найму мигрантов, в том числе из безвизовых стран.

Эрнест Филипповский