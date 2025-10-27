Ландо Норрис вышел в первые

В чемпионате мира «Формулы-1» сменился лидер. Ландо Норрис стал победителем Грае-при Мехико и благодаря этому обошел в общем напарника по McLaren Оскара Пиастри. Правда всего на одно очко. Еще один претендент на титул, Макс Ферстаппен, гонку закончил только на третьем месте, но, тем не менее, чуть увеличил свои шансы на сохранение титула.

В последние пару месяцев, после сентябрьского Гран-при Италии, казалось, что соотношение сил в «Формуле-1» претерпело изменения. Былого бесспорного технического превосходства McLaren над другими командами уже не просматривалось, что привело к тому, что Макс Ферстаппен выиграл три из четырех последних гонок, еще в одной был вторым. В результате выпавший было из чемпионской гонки голландец снова в нее вернулся. В Мехико он прибыл, имея отставание в 40 очков от лидировавшего в общем зачете Оскара Пиастри. Это много, но это можно отыграть. Хоть и с трудом. Понятно, что болельщики четырехкратного мира ждали от него продолжения банкета в Мексике. Однако у Red Bull на мексиканской жаре дела как-то сразу пошли не лучшим образом. Ферстаппен все жаловался, что никак не удается настроить машину, отмечая, что виной тому целый ряд факторов. А вот у McLaren, точнее у его половины, проблем было куда меньше. Например, вовсе их не было у Ландо Норриса. Он не уставал нахваливать машину, после того как выиграл квалификацию. Зато Оскар Пиастри, занявший в ней лишь седьмое место, задавался вопросом — куда делся темп. Забегая вперед, нужно сказать, что ответа на свой вопрос австралиец так до конца Гран-при и не нашел.

Норрис подтвердил прекрасную форму, как свою, так и машины, и в самой гонке. Британец выиграл ее за явным преимуществом, оставаясь лидером с первых до последних метров.

Даже во время пит-стопа он первое место не уступал. И вообще провел очень спокойные полтора часа. А вот многим из тех, кто ехал следом, волноваться приходилось. Например, Макс Ферстаппен сразу после старта так яростно пытался прорваться вперед, что отправил свой Red Bull пахать газон. Вернулся он на трассу, отняв позицию у Джорджа Рассела. Гонщик Mercedes сильно возмущался, требовал наказать соперника и вернуть все как было, но тщетно. Потом Ферстаппен поучаствовал, как в старые добрые времена, в бодании с Льюисом Хэмилтоном. Тут уже семикратный чемпион мира отправился стричь траву на Ferrari, а вскоре после того, как вернулся на трассу выяснил, что он-то, в отличие от Ферстаппена, правила нарушил, за что ему полагается 10-секундный штраф. А еще был Оливер Берман, которому вроде бы по статусу вообще не положено ни на что рассчитывать — Haas не та машина, на которой можно претендовать на что-то солидное. Но нет, Берман в моменте оказался в топ-3. И очень неплохо там смотрелся. Будь в его распоряжении автомобиль классом чуть повыше, он может в этой тройке бы и остался. Но и четвертое место, которого в итоге добился Берман, для него большое дело. Собственно, это повторение лучшего результата в истории Haas.

Особым поводом для гордости Бермана вероятно станет то, что он добыл четвертое место в борьбе с Оскаром Пиастри, которому ну очень хотелось подняться на четвертую позицию. Ведь тогда он сохранил был лидерство в общем зачете. Сам Пиастри наверняка в душе сетовал на то, что на последних кругах, когда он уже готовился сожрать Бермана, ему помешали желтые флаги, которые судьи вывесили без очевидных на то причин. Но вообще-то имея в распоряжении McLaren он мог бы и не откладывать обгон Бермана до последних кругов. А вот кто действительно может жаловаться на желтые флаги, так это Ферстаппен. Голландец на последних кругах настигал Шарля Леклера (Ferrari) в борьбе за второе место, нагнал его и когда уже изготовился приступить к непосредственно атакам, появились желтые флаги. Так что четырехкратный чемпион мира довольствовался только третьим местом. В принципе неплохо учитывая проблемы, с которым сталкивался Red Bull в Мексике. Ну и чуть сократить отставание от лидера чемпионата Ферстаппену тоже удалось. Приезжал он в Мексику имея 40-очковое отставание от Пиастри, а покидает ее с дефицитом в 36 очков. Правда, уже от Норриса.

До конца чемпионата осталось четыре этапа. Следующий состоится 9 ноября в Бразилии.

Александр Петров