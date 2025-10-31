За деньги — нет

В последние годы платное образование в вузах набирало популярность из-за того, что количество бюджетных мест сокращалось. На этом фоне рос спрос и на образовательные кредиты. Однако в следующем году начнется реформирование системы платного образования в вузах. «Ъ-Review» разбирался, как изменятся форматы обучения и какие варианты платного обучения останутся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В следующем году получить высшее образование на платной основе станет сложнее. С нового учебного года планируется ввести ограничения по максимальному количеству платных мест в вузах — их количество не должно превышать средний объем за последние три года. Ожидается, что регулирование в первую очередь коснется «избыточных» направлений. Сегодня чаще всего в числе «перевыпущенных» специалистов называют экономистов и юристов. Ограничения не затронут социально значимые и дефицитные направления, в частности инженерно-технические специальности, здравоохранение и медицину, образование и педагогические науки.

Как заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, не только частные вузы, но и некоторые государственные выделяют слишком много платных мест на обучение по направлениям подготовки, которые не соответствуют профилю университета или запросу рынка труда.

В среднем сегодня доля платных мест в вузах составляет от 20% до 60%. Так, в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) доля студентов, поступивших на платной основе, в 2025 году составляет около 32%. В СПбГЭТУ ЛЭТИ рассказали, что в этом году доля контрактников — 28,3%. Существенный рост числа студентов, заплативших за свое обучение, произошел в университете в 2023 году, с 17,77% до 28,95%, и стабилизировался на отметке чуть ниже 30%. На контрактной основе в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) учится около 35% студентов. В Университете науки и технологий (НИТУ) МИСИС доля студентов на платной основе в 2025 году составила 43%, и за последние три года она практически не изменилась. В НИУ ВШЭ рассказали, что на один набор приходится до 60% платных мест.

Запредельный ЕГЭ

При этом сегодня конкуренция за платные места разворачивается отнюдь не среди тех выпускников школ, кто получил низкий балл по ЕГЭ. Во-первых, высокий проходной балл формируется за счет большого количества школьников—победителей олимпиад. «И на платные места попадают ребята, набравшие более 85 баллов по ЕГЭ. Это абсолютные отличники по школьным меркам. Вторая причина — полностью платные программы, которые интересны абитуриентам. Там просто нет бюджетных мест»,— пояснили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

В ИТМО уточняют, что, поступая на платной основе, выпускники имеют больше возможностей для выбора специальности и учебного заведения. «Многие благодаря этому выбирают вуз и специальность мечты хотя бы на контракте, а не бюджетное место там, куда просто получилось пройти по баллам. Часто это выручает ребят, которым мне хватило одного-двух баллов до проходного. Нередко ребята делают выбор в пользу топовых вузов, где вложенные средства могут окупиться за короткие сроки за счет большей конкурентоспособности выпускников на рынке труда»,— поясняет первый заместитель председателя приемной комиссии ИТМО Кирилл Александров. При этом вузам, разумеется, выгодно увеличивать долю платного обучения, комментирует независимый эксперт Андрей Бархота. «Платное обучение — это дополнительный источник доходов, которые направляются на административно-хозяйственные расходы, а также позволяют привлекать и удерживать преподавательский состав»,— поясняет эксперт.

Индексация обучения

Однако доступность платного образования регулируется не только количеством мест, но и стоимостью: год от года цена за обучение растет. По данным Минобрнауки, плата за обучение в вузах в 2025 году выросла по сравнению с прошлым годом в среднем на 12%, по Москве — на 15,7%. При этом, по данным сервиса «Сравни.ру», по некоторым программам рост стоимости обучения составил за год 40–60% и даже более.

Стоимость обучения в московском вузе в 2025–2026 годах составляет 300–500 тыс. руб., по топовым специальностям в престижных вузах цена достигает 700–800 тыс. руб. в год. В региональных вузах ценник значительно ниже — 150–300 тыс. руб. в год.

В вузах утверждают, что основной фактор коррекции цен — инфляция. Индексация необходима, так как вуз привлекает преподавателей из индустрии, кроме того, университетам нужны инвестиции в инфраструктуру, говорит Кирилл Александров. В СПбГЭТУ ЛЭТИ также учитывают при пересмотре цен конкурентоспособность по отношению к другим вузам. В пресс-службе НИУ ВШЭ рассказали, что повышение стоимости — это в том числе инструмент регулирования спроса. «Так как есть ресурсные ограничения по площадкам в Москве, мы иногда принимаем решение о существенном повышении стоимости — более чем на 10%,— чтобы уменьшить контингент. Всегда анализируем спрос и ближайших конкурентов, чтобы понять, следует ли вообще поднимать стоимость для нового набора»,— пояснили в пресс-службе. Начиная со второго курса стоимость обучения индексируется ежегодно в соответствии с федеральными правилами — не выше официального уровня инфляции.

Однако в Минобрнауки считают, что цены на платное обучение в университетах России должны регулироваться единым порядком. Сейчас для всех автономных бюджетных учреждений, в том числе в сфере высшего образования, порядок оплаты устанавливает учредитель: для сельскохозяйственных вузов — Минсельхоз, для медуниверситетов — Минздрав. Как предлагаемые изменения отразятся на стоимости образования, пока не ясно. Однако с уверенностью можно сказать, что ежегодная индексация сохранится.

Дорогой билет в будущее

В Сбербанке отмечают, что сегодня высшее образование в среднем приблизительно в полтора-два раза дороже среднего профессионального. «Однако средние показатели очень условные, поскольку стоимость обучения сильно разнится в зависимости от региона и статуса учебного заведения. Если речь о ведущих вузах страны, то стоимость обучения будет намного выше средних показателей»,— отметили в пресс-службе Сбербанка.

Далеко не все родители могут заплатить сотни тысяч рублей в год за обучение ребенка. Рецепт известен — кредит. По данным финансового маркетплейса banki.ru, на начало октября кредиты на образование выдавали восемь банков, половина из которых работает по программе с господдержкой (под 3% годовых).

В основном для оплаты обучения бывшие школьники и их родители используют образовательные кредиты с господдержкой. Проректор по дополнительному образованию ДВФУ Михаил Кривопал рассказал, что образовательные кредиты по госпрограмме с субсидированием ставки популярны среди студентов — доля таких обучающихся составляет около 8% от общего числа контрактников. В ИТМО из 35% студентов, обучающихся на платной основе, около 2 тыс. человек воспользовались образовательным кредитом. «За последние годы количество студентов, использующих образовательный кредит в ИТМО, возросло. Например, почти половина контрактного набора в бакалавриат 2025 года — с использованием образовательного кредита»,— уточняет Кирилл Александров. В СПбГЭТУ ЛЭТИ 17,7% студентов оплачивают обучение за счет образовательных кредитов.

Особенность образовательного кредита с господдержкой — льготная ставка. Студент платит всего 3% годовых, остальную сумму из совокупной ставки по кредиту субсидирует государство. При этом по кредиту установлен льготный период погашения: пока студент-заемщик учится и еще на протяжении девяти месяцев после получения диплома платеж снижен — платятся только проценты. Кроме того, платежи по процентам уменьшены в первый и второй годы действия кредита. А на погашение дается еще 15 лет после завершения обучения. Заемные средства банк переводит в учебное заведение, чтобы исключить их нецелевое использование.

«Сбер» начал выдавать образовательные кредиты с господдержкой с 2010 года. В банке утверждают, что популярность образовательного кредита с господдержкой год от года набирает обороты. «Ежегодно прирост составляет до 40%. В 2024 году 98 тыс. человек оформили образовательные кредиты на сумму около 16 млрд руб., с начала 2025 года уже выдано более 118 тыс. кредитов на сумму 21 млрд руб.»,— рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Правда, не всем желающим сегодня удается получить кредит по льготной ставке. Сбербанк называет две основные причины неудачи. Во-первых, вуз не входит в перечень аккредитованных или находится не в России. В этом случае оформить кредит с господдержкой не получится. Во-вторых, банк может отказать в кредите, если абитуриент не соответствует заявленным условиям или уже сформирована негативная кредитная история. Хотя в пресс-службе Сбербанка уточняют, что отказы по этому продукту бывают крайне редко.

Льготы не для всех

Однако уже в следующем году доступность образовательных кредитов может снизиться. Ранее взять образовательный кредит можно было на любое направление, и часто это были невостребованные специальности.

Теперь правила изменятся: правительство будет определять условия, размер и порядок предоставления образовательных кредитов по льготной ставке и сформирует перечень приоритетных специальностей, по которым такая господдержка будет доступна.

В этом случае единственным вариантом для тех, у кого нет возможности самостоятельно платить за высшее образование, останется лишь потребительский кредит. «У основной части банков в нашей базе денежные средства на образование заемщик может получить только в рамках нецелевых программ потребительского кредитования»,— уточняет руководитель экспертной аналитики banki.ru Инна Солдатенкова. Она называет две причины, по которым банки предпочитают выдавать кредиты на образование в рамках стандартных программ. Основная: образовательный кредит — это нишевой клиентский сегмент. Вторая — выдача классических потребительских кредитов для банков, как правило, более рентабельна, так как полная стоимость кредита по ним выше. «Кроме того, классические кредиты могут выдаваться родителям, имеющим определенную кредитную историю и доходы, из-за чего риски банков будут ниже, нежели при кредитовании самих студентов»,— рассуждает эксперт.

В банке «Синара» сообщили, что растет спрос на кредиты «на любые цели», в том числе на образование. «В основном кредиты на образование оформляют молодые люди в возрасте от 23 до 35 лет — как мужчины, так и женщины, проживающие в различных регионах России. Средняя сумма кредита варьируется в зависимости от стоимости обучения, но обычно составляет от 200 тыс. до 500 тыс. руб., а срок кредита — около трех-четырех лет. Наиболее востребованными являются кредиты на получение первого высшего образования и повышение квалификации»,— рассказал директор розничного бизнеса банка «Синара» Андрей Хафизов.

Штучные варианты

В некоторых вузах есть спецпрограммы c льготными условиями кредитования в банках-партнерах, но, как правило, эти программы ограничены определенными условиями. Об этом рассказали, в частности, в ДВФУ и НИУ ВШЭ. «Например, программы обучения специалистов, в которых заинтересованы сами банки. На таких программах мы применяем отбор абитуриентов совместно с партнерами и оплату обучения берет на себя партнер»,— пояснили в пресс-службе. В Совкомбанке можно оформить кредит «Социальный» для оплаты высшего образования, но только в некоторых регионах, включая Кострому, Саратов, Новосибирск, Казань, Воронеж и их области.

Кроме того, вузы заинтересованы в привлечении талантливых студентов и готовы предоставлять им льготы. «В этом году внедрили систему так называемых стимулирующих скидок для абитуриентов бакалавриата и специалитета. Впервые в истории университета мы предложили абитуриентам, которым не хватило немного баллов для прохождения на бюджет, скидку 10% на первый год обучения»,— делится проректор по дополнительному образованию ДВФУ Михаил Кривопал. В НИТУ МИСИС тоже предоставляют скидки тем, кому не хватило баллов, кроме того, университет может предложить индивидуальный график оплаты в случае, когда студент сталкивается с финансовыми трудностями.

В ИТМО есть программа поддержки талантливых школьников ITMO.STARS, в рамках которой ребята представляют свои работы в исследовательской и проектной деятельности. «Уже более шести лет мы берем на первый курс ежегодно около 30 таких ребят учиться за счет средств университета»,— поясняет Кирилл Александров.

Однако количество таких мест в целом невелико, и большинству абитуриентов все равно приходится решать вопрос с оплатой образования. Из возможных вариантов его решения представители вузов также назвали использование материнского капитала и составление индивидуального графика оплаты в случае непредвиденных жизненных обстоятельств. Кроме того, участники СВО и члены их семей могут воспользоваться стопроцентной скидкой за счет собственных средств университета.

Вероника Хохлова