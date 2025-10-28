Дорогая няня

Спрос на услуги нянь в 2025 году растет быстрее предложения. На сервисах услуг зафиксирован значительный рост вакансий, одновременно увеличивается и уровень предлагаемой оплаты. В чем причины роста и сколько сейчас стоят услуги квалифицированного специалиста по присмотру за ребенком, разбирался «Ъ-Review».

Ценные кадры

В сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался рост спроса на услуги нянь различных специализаций и предложение за ним не успевает, рассказали «Ъ-Review» в пресс-службе «Авито Услуг». Услуги няни для грудничка стали популярнее на 35% при росте предложения на 28%, а няни на дому — на 34% при росте предложения на 23%. Число объявлений, в которых няне предлагают присмотреть за ребенком на своей территории, увеличилось на 14% на фоне роста спроса на 16%. Наибольший рост спроса зафиксирован на услуги няни-гувернантки — на 66%; на услуги ночной няни — на 10%.

«Все большему числу семей требуется профессиональная помощь в уходе за детьми — как в повседневной жизни, так и в особых ситуациях: от сопровождения в дороге до комплексного педагогического воспитания»,— отмечают в «Авито Услугах».

Значительный рост спроса на услуги нянь фиксируют и сервисы по подбору домашнего персонала. По данным «Помогатель.ру», по всей России в 2025 году спрос на услуги няни за девять месяцев текущего года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 76 тыс. вакансий.

В Москве в сервисе «Бабушка на час» за тот же период 2025 года увидели рост востребованности данной услуги на 10,5% — до 25,3 тыс. вакансий. Осенью 2025 года индекс hh.ru среди воспитателей и нянь составляет 8,4 резюме на вакансию, сообщили в пресс-службе hh.ru. «Такая ситуация говорит о том, что кандидаты на рынке труда есть, однако существует разрыв между требованиями к няням и реальным предложением в плане навыков»,— рассказали в пресс-службе hh.ru.

Ежегодно порядка 800 тыс. нянь устраиваются на работу, используя для найма работные платформы, агентства, чаты, социальные сети, рекомендации, доски объявлений и так далее, оценивает основатель сервиса «Бабушка на час» и вице-президент Ассоциации по подбору домашнего персонала Наталья Линькова. «Сейчас ситуация такова, что вакансий намного больше, чем квалифицированного персонала»,— отмечает она.

Рост зарплат

Вслед за спросом растет и предлагаемая няне заработная плата: по России в январе—сентябре 2025 года в среднем она выросла на 30%, достигнув уровня 57,5 тыс. руб. в месяц, говорит директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. Согласно аналитике сервиса, фактический заработок зависит от графика работы, опыта специалиста и конкретных обязанностей — многие няни работают неполный день, что влияет на итоговый доход специалиста. Наибольший спрос на нянь в третьем квартале 2025 года был зафиксирован в Москве, где средняя предлагаемая зарплата в месяц составила порядка 85 тыс. руб., в Московской области — около 80 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — почти 53 тыс. руб.

«Рост востребованности нянь отражает современные тенденции: многие родители стремятся к балансу между профессиональной реализацией и семейной жизнью. Родители осознанно инвестируют в профессиональный уход за детьми, рассматривая это как вклад в стабильность семьи и возможность для обоих родителей реализовать свой карьерный потенциал»,— поясняет Роман Губанов.

Медиана зарплатных предложений hh.ru в сегменте нянь за девять месяцев 2025 года составила в среднем 47,8 тыс. руб. в месяц, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом медианная заработная плата с первого по третий квартал увеличилась на 6%, с 45,9 тыс. до 48,8 тыс. руб.

Если смотреть на ставку почасовой оплаты, то по России в 2025 году она выросла уже почти на 10%, до 320 руб. в час, сообщили в сервисе «Помогатель.ру». В «Бабушке на час» оценивают среднюю ставку няни без квалификации в Москве от 600 руб. в час, для сертифицированных квалифицированных специалистов — от 1 тыс. руб. в час.

«За последний год зарплаты в Москве выросли в среднем на 12–15%, при этом сертифицированные няни с подтвержденной квалификацией могут претендовать на оплату на 40–60% выше»,— отмечает Наталья Линькова.

Острый дефицит

Рынок сейчас испытывает острый дефицит квалифицированных нянь с подтвержденными параметрами психического здоровья, квалификации и безопасности, которые соответствуют требованиям молодых родителей-работодателей.

По данным сервиса «Бабушка на час», основными причинами, из-за которых работодатели отказываются от уже нанятой няни и ищут новую, в 35% случаев является несоответствие квалификации, в 25% — несовместимость с ребенком, 20% случаев приходится на нарушение договоренностей. Среди других причин — выявление скрытых медицинских проблем и непрофессиональное поведение в критических ситуациях. При этом в сервисе отмечают, что рынок совершенно не регулируется, он теневой и сейчас на него существенно влияют квоты на филиппинский персонал и уход с рынка украинских нянь, поэтому конкуренция практически отсутствует. Предложение есть, но зачастую няни поднимают финансовую планку ожиданий несоразмерно своей квалификации.

Няня — это не родственник, у нее нет своих притязаний на то, как «правильно» воспитывать, маме не приходится вступать в конфликты с точки зрения личных границ, как это часто бывает с бабушками/дедушками, няня выполняет конкретную функцию и уважает материнскую позицию, что обеспечивает психологический комфорт, говорит консультант по детскому развитию Мария Тодорова.

Она отмечает, что сейчас становится популярен формат кратковременной помощи, например когда няня приходит на один-два часа. «Мамы не хотят отдавать ребенка на день, им нужно просто иметь передышку: сходить к врачу, поработать, заняться собой. Но такие услуги обходятся дороже, потому что няням выгоднее иметь стабильную занятость на восемь-девять часов, а не дробный график»,— говорит Мария Тодорова. Она также отмечает, что спрос растет быстрее предложения, потому что профессиональных, надежных нянь, особенно с пониманием детской психологии и знанием теории привязанности, все еще крайне мало.

В итоге вакансий много и кандидатов много, но среди них очень мало тех, кто соответствует требованиям родителей. При этом, по словам Натальи Линьковой, сегодня родители уже не готовы платить высокую ставку «просто хорошей женщине, которая посидит с ребенком». Родители хотят видеть соответствие кандидатов своим пожеланиям по квалификации, психологической устойчивости, пониманию роли помогающего персонала, полностью проверенного и с подтверждением по каждому пункту. Одновременно эксперты отмечают, что финансовые возможности для найма помощников у родителей не увеличились. «Однако сегодня родители стали намного требовательнее и осознаннее, чем родители, нанимавшие нянь еще пять-семь лет назад»,— отмечает госпожа Линькова.

Сегодня растет спрос именно на профессиональных специалистов, которых семья рассматривает как партнеров в воспитании, а не просто как помощников по уходу за детьми, подтверждает Роман Губанов. «Что касается требований к квалификации, то ключевым является педагогическое, медицинское образование, а также дополнительное образование и самообразование: курсы, семинары, тренинги по профилю подтвержденной квалификации. Обязательными ожиданиями являются знание методик развития, умение организовать досуг и подготовить ребенка к школе, а также владение навыками первой помощи. Наличие медицинской книжки остается стандартным требованием»,— говорит он.

В рамках нацпроекта «Семья» одним из ключевых стал проект «Социальная няня», который каждый регион реализует самостоятельно, однако многие показывают результаты, которые планируется тиражировать.

С 2018 года на базе региональных организаций проходит профессиональное обучение и добровольная сертификация нянь для кратковременного присмотра за детьми в возрасте до трех лет. Обучение завершили уже свыше 1,2 тыс. нянь, из которых более 300 прошли добровольную сертификацию и внесены в Национальный реестр сертифицированных нянь, рассказывал ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Рынок домашнего персонала взрослеет на глазах — стихийный наем уходит в прошлое, уступая место профессиональному отбору, сертификации и четким стандартам качества, отмечает Наталья Линькова. «После запросов родителей в вакансиях на то, чтобы няни могли объяснять детям, что в интернете есть мошенники, у нас в обучении нянь появилось направление цифровой гигиены и цифровой безопасности. А после того как мы стали массово получать в вакансиях пожелания родителей, чтобы няни могли распознать, что ребенок в садике или школе подвергается травле, у нас в психологическом модуле обучения появилась работа с буллингом. И мы еще больше расширили модуль эмоционального интеллекта и конфликтологии в обучении»,— рассказывает Наталья Линькова. Обучение длится более 450 часов, из которых почти половина времени уделяется медицине, распознаванию симптомов детских болезней, оказанию первой помощи. Занятия ведут только психологи, врачи и педагоги.

И все-таки рынок постепенно движется в правильном направлении — рост цен, в том числе уже сейчас, обусловлен наличием опыта, рекомендаций и подтвержденной квалификации специалиста по присмотру и уходу за детьми, уверена Мария Тодорова. По ее словам, государство все больше внимания обращает на эту сферу деятельности и не исключено, что уже в среднесрочной перспективе она станет регулируемой, работа няни потребует сертификации и качество начнет оправдывать растущие цены.

Наталья Жирова