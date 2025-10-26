Бастующие рабочие оборонных заводов Boeing отказываются от новых контрактов
Больше 3000 сотрудников оборонного подразделения Boeing на Среднем Западе США отклонили очередное предложение компании изменить их контракты на более выгодные условия. Они продолжают забастовку, которая началась в августе. Это уже четвертая по счету неудача руководства в попытках урегулировать конфликт.
«Boeing утверждал, что прислушивался к мнению своих сотрудников, но результаты сегодняшнего голосования доказывают обратное»,— заявил президент Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли Брайан Брайант (цитата по Associated Press).
По словам представителей профсоюза, переговоры с компанией зашли в тупик из-за споров о зарплатах и пенсионных выплатах. В руководстве Boeing настаивают, что требования работников превышают реальный уровень стоимости жизни в регионе.
Не уточняется, какие условия сейчас предлагает Boeing. Изначально забастовка началась из-за того, что профсоюз не устроили трудовые контракты, предусматривающие повышение среднего размера зарплаты на 40%, до примерно $102,6 тыс. в год, и изменения трудового графика с учетом пожеланий рабочих. Сотрудники, заявляли в профсоюзе, «заслуживают контракта, который учитывает их мастерство, преданность и важную роль в обороне нашей страны».
В руководстве заявляли, что компания готова к забастовке и может бесперебойно выполнять заказ силами тех рабочих, которые в ней не участвуют. AP отмечает, что действия работников все же создают трудности для компании, которая пытается восстановить свое финансовое положение. Заводы, на которых проходит забастовка, в частности, выпускают истребители F-15 и F/A-18, военное оборудование и ракеты.