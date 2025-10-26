Туск рассказал, почему Россия побеждает вопреки «глубокому кризису»

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что у России есть одно большое преимущество перед западными странами. Она «готова сражаться», заявил он в интервью The Sunday Times.

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Русские находятся в действительно глубоком кризисе. Означает ли это, что мы побеждаем? Вовсе нет. У них есть одно большое преимущество перед Западом, особенно перед Европой: они готовы сражаться… а во время войны это решающий фактор. Вы не можете победить, если не готовы сражаться или хотя бы чем-то пожертвовать»,— сказал политик.

При этом он заявил, что российская экономика в долгосрочной перспективе «не имеет шансов пережить» военный конфликт. Украина же, сказал господин Туск, сможет его выдержать. «У меня нет сомнений, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос — сколько будет жертв. Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года»,— заявил польский премьер.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также в октябре заявлял, что власти Украины готовятся вести военные действия еще три года. Он призывал европейские страны готовиться к поддержке Киева в течение всего этого времени: говорил о необходимости предоставить Украине больше боеприпасов, а также средства ПВО и оружие малой и средней дальности.