Т2 запустит рекламный проект

Мобильный оператор Т2 (входит в «Ростелеком») готовится к запуску нового рекламного бренда в ближайшие недели. Как выяснил «Ъ», проект объединит три рекламные компании, приобретенные оператором в декабре 2024 года, и может быть ориентирован на автоматизацию закупки интернет-рекламы или продвижение в Telegram.

По данным источников «Ъ», Т2 рассматривает возможность создания DSP-платформы или специализированного кабинета для рекламы в Telegram. «Имея аналитику о поведении абонентов, оператор сможет предложить сверхточную персонализацию кампаний», — отмечает гендиректор D-Agency Игорь Демидов.

В случае успеха проект может принести до 20% дополнительной прибыли уже в первый год, особенно если оператор получит эксклюзивные условия работы с Telegram, где объем рекламного рынка в 2025 году может превысить 35 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Операторы выходят на платформу»