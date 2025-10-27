За постсоветское направление в АП будет отвечать выходец из «Росатома»

Владимир Путин назначил начальником управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству гендиректора компании «Росатом — Международная сеть» (РМС) Вадима Титова. Соответствующий указ глава государства подписал вечером 24 октября.

Управление было создано в конце августа взамен двух упраздненных структур, которые курировал бывший заместитель руководителя администрации президента (АП) Дмитрий Козак,— управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также управления по приграничному сотрудничеству. Как ранее сообщал “Ъ”, ответственным за новое подразделение стал первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко.

Вадиму Титову 41 год, выпускник юридического института Иркутского государственного университета. В «Росатом» пришел в 2009 году на должность специалиста управления по работе с регионами. Спустя десять лет возглавил РМС. Напомним, в 2005–2016 годах гендиректором госкорпорации являлся Сергей Кириенко.

По словам политконсультанта Евгения Минченко, Вадим Титов зарекомендовал себя как хороший переговорщик и аналитик, который может «удерживать в голове очень много разных процессов и переменных». Среди приоритетных направлений работы нового управления эксперт называет постсоветское пространство и Африку, входившие в зону ответственности упраздненных ранее структур. «Возможно, появятся еще какие-то новые направления. Но важно сначала отработать технологии, а уже дальше можно будет масштабировать их на любые локации»,— добавляет господин Минченко.

Андрей Прах